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Beşiktaş United Payment, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'i 1-0 Yendi - Son Dakika
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Beşiktaş United Payment, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'i 1-0 Yendi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 13. haftasının kapanış maçında Beşiktaş United Payment, konuk olduğu Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'i 1-0 yendi. Siyah-beyazlılar, Esra Manya'nın golüyle galibiyete ulaştı.

Beşiktaş United Payment, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET\'i 1-0 Yendi
11.12.2023 - 19:39,
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 13. haftasının kapanış maçında Beşiktaş United Payment, konuk olduğu Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'i 1-0 yendi.

Siyah-beyazlılar, Osmanlı Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Esra Manya'nın 26. dakikada attığı golle kazandı.

Puanını 23'e çıkaran Beşiktaş United Payment 7'nci, 29 puanda kalan son şampiyon Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET ise 3. sırada yer aldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Beşiktaş United Payment, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'i 1-0 Yendi - Son Dakika
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