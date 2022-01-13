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Beşiktaş, Uşakspor'da kiralık forma giyen Kerem Kalafat'ı geri çağırdı - Son Dakika

Beşiktaş, Uşakspor'da kiralık forma giyen Kerem Kalafat'ı geri çağırdı

13.01.2022 17:45
Beşiktaş, Uşakspor'da kiralık forma giyen Kerem Kalafat'ı geri çağırdı

Beşiktaş Kulübü, TFF 2. Lig ekiplerinden Uşakspor'da kiralık olarak forma giyen oyuncusu Kerem Kalafat'ı geri çağırdı.

Beşiktaş Kulübü, TFF 2. Lig ekiplerinden Uşakspor'da kiralık olarak forma giyen oyuncusu Kerem Kalafat'ı geri çağırdı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile TFF 2. Lig ekiplerinden Uşakspor arasında 2021-22 sezonu başında, profesyonel futbolcularımızdan Kerem Kalafat'ın geçici transferi nedeniyle imzalanan sözleşme, "Geri Çağırma" maddesi kullanılarak sonlandırılmıştır. Kerem Kalafat, sezonun kalan bölümünde Futbol A Takımımızın kadrosunda yer alacaktır. Uşakspor Kulübü'ne geçici transfer sözleşmesinin sonlandırılması hususunda göstermiş oldukları anlayış nedeniyle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri yer aldı.

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Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Uşakspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Uşakspor'da kiralık forma giyen Kerem Kalafat'ı geri çağırdı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Beşiktaş, Uşakspor'da kiralık forma giyen Kerem Kalafat'ı geri çağırdı - Son Dakika
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