Beşiktaş, Valentin Rosier ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Valentin Rosier ile yollarını ayırdı

Beşiktaş, 2024-2025 sezonu öncesi kadro yapılandırması kapsamında sağ bek oyuncusu Valentin Rosier ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu. Rosier, Beşiktaş formasıyla 126 maçta 6 gol atarken, 18 asist yapmıştır.

05.07.2024 13:22
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Beşiktaş, Fransız oyuncu Valentin Rosier ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

2024-2025 sezonu öncesi kadro yapılandırmasına devam eden Beşiktaş, 27 yaşındaki sağ bek Valentin Rosier ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Valentin Andre Henri Rosier ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir" denildi.

2020-2021 sezonu başında Portekiz ekibi Siporting Lizbon'dan kadroya katılan Rosier, siyah-beyazlı formayla çıktığı 126 maçta 6 gol, 18 asist katkısı sağladı. Fransız oyuncu bu süreçte 5'i ikinci sarı karttan olmak üzere 6 kez de kırmızı kart gördü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Valentin Rosier, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Valentin Rosier ile yollarını ayırdı - Son Dakika

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