Beşiktaş ve Çaykur Rizespor Arasında Beraberlik - Son Dakika
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Beşiktaş ve Çaykur Rizespor Arasında Beraberlik

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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasındaki maçın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi. İlk yarıda Ibrahim Olawoyin ve Omar Colley'nin attığı gollerle takımlar birer puan aldılar.

03.05.2024 21:16
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- Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Jonjo Shelvey'in sol taraftan kullandığı kornerde ön direkte Emirhan Topçu'nun indirdiği topu arka direkte Ibrahim Olawoyin kayarak ağlara gönderdi. 0-1

7. dakikada Milot Rashica'nın sağ kanattan ortasında arka direkte Salih Uçan'ın vuruşunda kaleci Tarık Çetin topu çeldi. Pozisyonun devamında kale önünde bulunan Omar Colley bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-1

9. dakikada Milot Rashica'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte Salih Uçan'ın çevirdiği topu alan Semih Kılıçsoy'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Pozisyonda Salih'in topu dışarıdan çevirmesinden dolayı gol iptal edildi.

38. dakikada Milot Rashica'nın pasında topla buluşan Rachid Ghezzal'ın ceza yayının sağ tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten döndü.

39. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Milot Rashica'nın çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı gitti.

Hakemler: Ali Şansalan, Deniz Caner Özaral, Samet Çavuş

Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Necip Uysal, Omar Colley, Serkan Emrecan Terzi, Salih Uçan, Ernest Muçi, Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Semih Kılıçsoy, Jackson Muleka

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Emrecan Uzunhan, Alexander Oxlade-Chamberlain, Joe Worrall, Yakup Arda Kılıç, Umut Meraş

Teknik Sorumlu: Serdar Topraktepe

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Taha Şahin, Alikulov, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan, Jonjo Shelvey, Ibrahim Olawoyin, Dal Varesanovic, Gustavo, Akintola, Adolfo Gaich

Yedekler: Canberk Yurdakul, Atilla Mocsi, Azubuike, Seyfettin Anıl Yaşar, Mame Mor Faye, Muammer Sarıkaya, Eray Korkmaz, Güvenç Usta, Altin Zeqiri, Martin Minchev

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Ibrahim Olawoyin (dk. 5) (Çaykur Rizespor), Omar Colley (dk. 7) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Omar Colley (Beşiktaş), Alikulov, Halil İbrahim Pehlivan (Çaykur Rizespor)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş ve Çaykur Rizespor Arasında Beraberlik - Son Dakika

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