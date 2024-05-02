Beşiktaş ve Sakarya BBSK Hentbol Süper Ligi finaline yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş ve Sakarya BBSK Hentbol Süper Ligi finaline yükseldi

Beşiktaş ve Sakarya BBSK Hentbol Süper Ligi finaline yükseldi

2023-24 Hentbol Sezonu Erkekler Süper Ligi'nde Play-off Şampiyonluk Etabı'nda Beşiktaş ve Sakarya BBSK final turuna adını yazdırdı. Beşiktaş Safi Çimento, Spor Toto'yu yenerek, Sakarya BBSK ise Beykoz Belediyesi'ni mağlup ederek final turuna çıktı.

02.05.2024 22:04  Güncelleme: 22:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2023-24 Hentbol Sezonu Erkekler Süper Ligi'nde Play-off Şampiyonluk Etabı'nda Beşiktaş ve Sakarya BBSK final turuna adını yazdırdı.

2023-24 Hentbol Sezonu Erkekler Süper Ligi'nde Play-off Şampiyonluk Etabı'nda ilk turunda Spor Toto'ya karşı Beşiktaş Safi Çimento, 43-22 ve 30-28'lik skorlarla seride iki galibiyet elde ederek, Sakarya BBSK ise Beykoz Belediyesi'ni 35-29 ve 31-30'luk maçlarla yenerek Final Turu'na yükseldi.

Play-Off Şampiyonluk Etabı final serisi ise beş maçlık seride üç galibiyet üzerinden oynanacak.

Bu serinin ilk iki maçı normal sezonu üst sırada tamamlayan takım olan Beşiktaş'ın, üçüncü ve gerekirse dördüncü maçlar ise Sakarya BBSK'nın sahasında oynanacak. Gerekirse beşinci maç Beşiktaş'ın sahasında oynanacak. Seride üç maçı kazanan takım Erkekler Süper Ligi şampiyonu, diğer takım ise Erkekler Süper Ligi ikincisi olacak. Final serisi maçları 20 Mayıs tarihinde başlayacak.

Şampiyonluk etabı ilk tur müsabakaları sonucunda tur atlayamayan Spor Toto ve Beykoz Belediyesi, üçüncülük-dördüncülük serisi maçları oynayacak. Üç maçlık serilerde iki galibiyet üzerinden oynanacak bu seri sonunda iki maçı kazanan takım Erkekler Süper Ligi üçüncüsü olacak. Diğer takım ise Şampiyonluk Etabını dördüncü olarak tamamlayacak. "Play-Off Şampiyonluk Etabını" dördüncü olarak tamamlayan takım, "Sıralama Etabı" beşincisiyle Süper Lig sıralaması için dördüncülük-beşincilik maçı oynayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beykoz Belediyesi, Beşiktaş, Sakarya, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş ve Sakarya BBSK Hentbol Süper Ligi finaline yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:04 Türkiye, İsrail ile ticareti tamamen durdurdu Türkiye, İsrail ile ticareti tamamen durdurdu
22:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra ilk kez CHP’yi ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra ilk kez CHP'yi ziyaret edecek
21:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen CHP lideri Özel’den ilk sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen CHP lideri Özel'den ilk sözler
21:15 Adana’da elektrikli bisiklet fabrikasındaki yangın Adana'da elektrikli bisiklet fabrikasındaki yangın
18:52 İşte tarihi görüşme sonrası detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’ye iadeiziyaret gerçekleştirecek İşte tarihi görüşme sonrası detaylar! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye iadeiziyaret gerçekleştirecek
21:17 Bedelli askerlik ücretlerine zam yolda, tahminler dudak uçuklatıyor Bedelli askerlik ücretlerine zam yolda, tahminler dudak uçuklatıyor
20:21 CHP lideri Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 10 bin liralık hediye CHP lideri Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 10 bin liralık hediye
19:27 ABD Başkanı Biden, üniversitelerdeki Filistin protestolarına ilişkin sessizliğini bozdu ABD Başkanı Biden, üniversitelerdeki Filistin protestolarına ilişkin sessizliğini bozdu
16:44 Görüşmede dikkat çeken detay Cumhurbaşkanı Erdoğan, boş koltukla mesaj mı verdi Görüşmede dikkat çeken detay! Cumhurbaşkanı Erdoğan, boş koltukla mesaj mı verdi?
16:31 ABD’de hayatını kaybeden Yağmur Taktaş’ın mezarı açılacak ABD'de hayatını kaybeden Yağmur Taktaş'ın mezarı açılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 23:41:36. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş ve Sakarya BBSK Hentbol Süper Ligi finaline yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement