Beşiktaş Vitto Brown ile Anlaştı

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, ABD'li uzun forvet Vitto Brown ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki basketbolcu, 2025-2026 sezonunda Beşiktaş'ta yer alacak.

Kariyeri boyunca ABD, İspanya, Fransa ve Türkiye'de çeşitli kulüplerde görev alan Brown, son olarak Fransa'nın Monaco takımında forma giydi.