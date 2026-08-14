Beşiktaş, Vlahovic'i Kadrosuna Kattı - Son Dakika
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Beşiktaş, Vlahovic'i Kadrosuna Kattı

Beşiktaş, Vlahovic\'i Kadrosuna Kattı
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Dusan Vlahovic, Beşiktaş'ın tarihindeki 204. yabancı futbolcu olarak 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı golcü futbolcu Dusan Vlahovic siyah-beyazlıların tarihindeki 204. yabancı futbolcu oldu.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Sırbistanlı futbolcu Dusan Vlahovic'i kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, Vlahovic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Dusan Vlahovic, Kartal'ın tarihindeki 204. yabancı futbolcu oldu. Beşiktaş, bugüne kadar 58 farklı ülkeden 203 futbolcuyu renklerine bağlamıştı.

Ülkesinde profesyonel futbola adım attı

2014-2015 sezonunda Sırbistan takımı OFK Beograd'da profesyonel futbol hayatına başlayan Vlahovic, ardından Partizan'ın U17 ve U19 takımlarında top koşturduktan sonra 2015-2016'da A takıma yükseldi.

2018-2019 sezonunda ise İtalya Serie A takımı Fiorentina'ya transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, burada Beşiktaş'ın mevcut teknik direktörü Vincenzo Italiano ile de çalışma fırsatı buldu.

Fiorentine'da gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Vlahovic, 85 milyon Euro bonservis bedeliyle 2021-2022 sezonunda Juventus'un yolunu tuttu.

Juventus ile 4 sezonda tüm kulvarlarda 168 mücadeleye çıkan başarılı futbolcu, 68 gol ve 16 asistlik performans sergiledi.

Dusan Vlahovic, 2016-2017 sezonunda Partizan ile Sırbistan Ligi'nde şampiyonluk elde ederken, 2023-2024'te de Juventus ile İtalya Kupasını kazandı.

2021-2022'de Serie A'da sezonun oyuncusu ve 2024 yılında da Sırbistan'da yılın futbolcusu seçilen Vlahovic, 2021-2022 sezonunda ise İtalya Kupası'nda gol krallığına ulaştı.

Sırbistan Milli Takımı ile 16 gol

2020 yılından bu yana Sırbistan Milli Takımı ile 41 müsabakada görev alan Vlahovic; 16 gol. 8 asist ile takımına katkı sağladı. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) C Grubu'nda İngiltere, Slovenya ve Danimarka maçlarında forma giyen Dusan, gol ya da asist üretemedi.

Bu sezonki 7. transfer

Siyah-beyazlı ekip, yaz transfer döneminde takımı güçlendirmeye devam ediyor. Fransız sol bek Kassoum Ouattara ile ilk transferini gerçekleştiren siyah-beyazlılar, daha sonra kanat oyuncusu İlhan Fakılı ile kaleciler Doğan Alemdar ve Alexander Nübel'in yanında milli orta saha Salih Özcan'ı renklerine bağladı. Ardından Belçikalı kanat oyuncusu Leandro Trossard'ı kadrosuna katan Beşiktaş, son olarak da yıldız santrfor Dusan Vlahovic ile bu sezonki 7. transferini gerçekleştirdi.

3. Sırbistanlı futbolcu

Dusan Vlahovic, siyah-beyazlıların tarihindeki 3. Sırbistanlı futbolcu oldu. Beşiktaş'ta forma giyen diğer Sırbistanlı futbolcular Dusko Tosic ve Adem Ljajic'ti.

Kaynak: İHA

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