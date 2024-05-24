Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Yunus Murat Ceylan: Kupayı Müzemize Götürdüğümüz İçin Çok Mutluyuz

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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 yenerek şampiyon olan Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Yunus Murat Ceylan, kupayı müzelerine götürdükleri için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısına, kırmızı kart gören Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe'nin yerine yardımcı antrenör Yunus Murat Ceylan katıldı.

Karşılaşmaya iyi başladıklarını belirten Ceylan, "Basit bir hatadan yediğimiz erken golle geriye düştük. Oyuncularımızın golden sonraki reaksiyonları çok iyiydi. Kupayı kazanma isteklerini sahaya yansıttılar. Oyunun tamamı bizim kontrolümüzde geçti. İlk yarının sonunda bulduğumuz gol moral açısından iyi oldu. İkinci yarıda öne geçtik. Yediğimiz gole verdiğimiz reaksiyon bize galibiyeti ve kupayı getirdi. Çok mutluyuz. Oyuncularımız Serdar Topraktepe'nin taktik ve teknik detaylarına bağlı kaldılar. Bunun kazanmamızda çok etkisi olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.