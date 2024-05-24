Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Yunus Murat Ceylan: Kupayı Müzemize Götürdüğümüz İçin Çok Mutluyuz - Son Dakika
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Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Yunus Murat Ceylan: Kupayı Müzemize Götürdüğümüz İçin Çok Mutluyuz

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Yunus Murat Ceylan: Kupayı Müzemize Götürdüğümüz İçin Çok Mutluyuz

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 yenerek şampiyon olan Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Yunus Murat Ceylan, kupayı müzelerine götürdükleri için çok mutlu olduklarını dile getirdi. Ceylan, basın toplantısında takımın performansını değerlendirerek, oyuncuların taktik ve teknik detaylara bağlı kaldığını ve bu durumun galibiyeti getirdiğini belirtti.

24.05.2024 00:45
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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 yenerek şampiyon olan Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Yunus Murat Ceylan, kupayı müzelerine götürdükleri için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısına, kırmızı kart gören Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe'nin yerine yardımcı antrenör Yunus Murat Ceylan katıldı.

Karşılaşmaya iyi başladıklarını belirten Ceylan, "Basit bir hatadan yediğimiz erken golle geriye düştük. Oyuncularımızın golden sonraki reaksiyonları çok iyiydi. Kupayı kazanma isteklerini sahaya yansıttılar. Oyunun tamamı bizim kontrolümüzde geçti. İlk yarının sonunda bulduğumuz gol moral açısından iyi oldu. İkinci yarıda öne geçtik. Yediğimiz gole verdiğimiz reaksiyon bize galibiyeti ve kupayı getirdi. Çok mutluyuz. Oyuncularımız Serdar Topraktepe'nin taktik ve teknik detaylarına bağlı kaldılar. Bunun kazanmamızda çok etkisi olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Yunus Murat Ceylan: Kupayı Müzemize Götürdüğümüz İçin Çok Mutluyuz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Yunus Murat Ceylan: Kupayı Müzemize Götürdüğümüz İçin Çok Mutluyuz - Son Dakika
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