Beşiktaş, yeni sezon formalarını tanıttı - Son Dakika
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Beşiktaş, yeni sezon formalarını tanıttı

30.06.2022 19:28
Beşiktaş, yeni sezon formalarını tanıttı

Beşiktaş, adidas tarafından hazırlanan 2022-23 sezonu formaları taraftarın beğenisine sunuldu.

Beşiktaş, adidas tarafından hazırlanan 2022-23 sezonu formaları taraftarın beğenisine sunuldu.

Siyah-beyazlı kulüp, yeni sezon formalarını tanıttı. 120. yılını da kutlamaya başlayacağı bu özel sezonda, #SiyahBeyazınPeşinde sloganıyla formalarda; dürüstlük, tutku, tevazu, bağlılık ve geçmişe saygı gibi değerlere vurgu yapılıyor. Beşiktaş'ın ev sahibi formasında sadelik ön plana çıkarılırken siyah-beyaz kendinden çubuk desenli özel bir kumaş kullanıldı. Bu file çubuklar forma içindeki hava sirkülasyonunu maksimize ederken formaya da şık bir görünüm kazandırıyor.

Deplasman formasında ise kulübün tarihinde önemli yeri olan siyah-beyaz çubuklu desen yeniden yorumlanıyor. Geçmiş sezonlarda siyah ağırlıklı tasarlanan forma bu kez beyaz forma ile ortak bir tasarım diline sahip olacak şekilde beyaz ağırlıklı olarak tasarlandı. Üçüncü formada kullanılan renk ve desenler kartal tüyü deseninin harmanlanması neticesinde elde edildi. Bu forma aynı zamanda günlük stil forma konseptine güzel bir örnek olarak yeni sezonda yerini alıyor.

Beşiktaş'ın bu üç yeni forması, aynı zamanda kulübün 120. kuruluş yılını karşılayacak forma seti olduğu için tüm formaların arkasında 120. yıl özel logosu yer alıyor.

Bu özel sezonun yetişkin formaları 599 TL, genç formaları 509 TL, bebek forma seti 629 TL, çocuk forma seti ise 679 TL olarak satışa sunuluyor.

(İHA)

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Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürdü Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürdü
Kaynak: İHA

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