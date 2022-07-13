Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam ediyor - Son Dakika
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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam ediyor

13.07.2022 14:58
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam ediyor

Beşiktaş, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarına, bu sabah Bad Haring bölgesinde yaptığı antrenman ile devam etti.

Beşiktaş, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarına, bu sabah Bad Haring bölgesinde yaptığı antrenman ile devam etti.

Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman, aktivasyon çalışmasıyla başladı. Dünkü maçta oynayan oyuncular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer oyuncular; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Pas ve 5'e 2 çalışmaları yapıldı. İdman, Amerikan futbol topuyla dar alanda yapılan maçın ardından sona erdi.

Beşiktaş, Avusturya kamp çalışmalarına, yarın TSİ 12.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

(İHA)

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Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor Alanyaspor, Erciyes kampında yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor Alanyaspor, Erciyes kampında yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam ediyor - Son Dakika

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