Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarına bu sabah Bad Haring bölgesinde yaptığı antrenman ile devam etti.

Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmasıyla başladı. Yağmur altında basına açık yapılan ve yaklaşık 1.5 saat süren antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar,

hücum ve kondisyon koşuları ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Avusturya kamp çalışmalarına, bugün TSİ 17.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

(İHA)