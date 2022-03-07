Beşiktaş yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı

07.03.2022 22:33
Beşiktaş yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir'le 2-2 berabere kalan Beşiktaş, puanını 45'e yükseltti.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir'le 2-2 berabere kalan Beşiktaş, puanını 45'e yükseltti.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 geride tamamlayan siyah-beyazlılar, 54. dakikada Kenan Karaman'ın golüyle beraberliği yakaladı.

Kalan bölümde iki takım da pozisyon bulmakta zorlanırken mücadele, 2-2 sona erdi.

Yenilmezlik serisi 9 maça çıktı

Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçında elde ettiği beraberlikle ligdeki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.

Ligde son mağlubiyetini 19. haftada İttifak Holding Konyaspor deplasmanında yaşayan siyah-beyazlılar, daha sonra oynadığı 9 lig mücadelesinde 4 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

Bu süreçte Gaziantep FK (1-0), VavaCars Fatih Karagümrük (1-0), Altay (1-0) ve Demir Grup Sivasspor (3-2) maçlarını kazanan siyah-beyazlı ekip, Çaykur Rizespor (2-2), Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (1-1), Fraport TAV Antalyaspor (0-0) ve Adana Demirspor (1-1) müsabakalarını 1 puanla tamamladı. Evinde Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, 9 maçta 17 puan elde etti.

Beşiktaş ilk yarıyı 10 kişi tamamladı

Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Welinton Souza, ilk yarının uzatma dakikalarında sakatlanarak oyundan çıktı.

Karşılaşmanın 45+2. dakikasında tedavisi yapılan ve değişikliğine karar verilen Brezilyalı futbolcunun oyundan çıkmasının ardından teknik direktör Önder Karaveli, Necip Uysal'ı oyuna almak üzereyken kararından vazgeçti ve siyah-beyazlı ekibin 10 kişi devam ettiği bölümde Medipol Başakşehir, Okaka ile skoru 2-1 yapan golü kaydetti.

Golün ardından santra yapılmadan ilk yarı sona erdi. Siyah-beyazlılarda oyuncu değişikliği ise 46. dakikada Necip Uysal'ın Welinton'ın yerine oyuna girmesiyle gerçekleşti.

Güven Yalçın 11 hafta sonra ligde gol attı

Karşılaşmanın 41. dakikasında attığı golle Beşiktaş'a beraberliği getiren Güven Yalçın, ligde 11 maç sonra gol sevinci yaşadı.

Bu sezon 5. golünü atan Güven Yalçın; Altay, Demir Grup Sivasspor (2) ve Yukatel Kayserispor'dan sonra Medipol Başakşehir filelerini de havalandırmayı başardı.

Kenan Karaman golle tanıştı

Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Kenan Karaman, siyah-beyazlı formayla ilk golünü Medipol Başakşehir karşısında kaydetti.

Siyah-beyazlı futbolseverlerin en çok eleştirdiği isimler arasında yer alan Kenan Karaman, golün ardından takım arkadaşlarıyla büyük bir sevinç yaşadı.

Maçın 54. dakikasında Ghezzal'ın direkten dönen topunu boş kaleye göndererek skoru 2-2 yapan Kenan Karaman, lig, kupa ve Avrupa'da toplam 25 karşılaşmada şans buldu.

YORUMLAR
500
Galip yok! Beşiktaş-Başakşehir maçı 1-1 bitti Galip yok! Beşiktaş-Başakşehir maçı 1-1 bitti Trezeguet'ten 4 maçta 4 gol Trezeguet'ten 4 maçta 4 gol

Spor Toto Süper Lig, Kenan Karaman, Başakşehir, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı - Son Dakika


Son Dakika
22:32 Son seçim anketinde şaşırtan sonuçlar! MHP yüzde 9,3 oy topladı, Millet İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 37,5'de
22:25 5 maçlık galibiyet hasreti devam ediyor! Gaziantep FK ile Hatayspor karşılaşması berabere bitti
22:09 Galip yok! Beşiktaş-Başakşehir maçı 1-1 bitti
22:03 Süratle ilerleyen otomobil biri polis olmak üzere 2 kişiyi hayattan kopardı
21:41 TFF'den yayın ihalesi açıklaması! Saran Group ve TRT'yi imzaya davet etti
21:23 Burak Elmas'tan Fatih Terim ve eşine davet! Barcelona'da buzlar eriyecek
21:03 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 132 kişi hayatını kaybetti, 34 bin 343 yeni vaka tespit edildi
21:01 3 saat süren Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri bitti! Açıklama bekleniyor
20:37 Fenerbahçe-Trabzonspor maçının yankıları devam ediyor! Erman Toroğlu canlı yayında sinirlerine hakim olamadı
20:34 Canlı yayında büyük gaf! Ebru Şancı'dan Serenay Sarıkaya'ya ayı benzetmesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 22:40:17. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement