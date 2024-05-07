Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi - Son Dakika
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü eleyerek Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde finale çıktı. Maçın ardından konuşan futbolculardan Milot Rashica, takımın çok mutlu olduğunu ve kötü bir sezonun ardından kupayla sonuçlandırma ihtimallerinin olduğunu belirtti. Rashica, taraftarların inanılmaz desteğini aldıklarını ve umarım finalde kupaya uzanan taraf olacaklarını dile getirdi.

07.05.2024 23:37
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Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde MKE Ankaragücü'nü eleyerek finale yükselen Beşiktaş'ta futbolculardan Milot Rashica, çok mutlu olduklarını söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rashica, "Çok mutluyuz. Herkesin bildiği gibi zor bir sezon geçiriyoruz. Hala geçirdiğimiz bu kötü sezonu kupayla sonuçlandırma ihtimalimiz var. Hepimiz için oyuncular ve kulüp için çok önemli bir final maçına çıkacağız. Bu galibiyet de önemliydi. Taraftarımızın inanılmaz desteğini aldık bugün. Umarım bu finalde de kupaya uzanan taraf oluruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi - Son Dakika

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