Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

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Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde MKE Ankaragücü'nü eleyerek finale yükselen Beşiktaş'ta futbolculardan Milot Rashica, çok mutlu olduklarını söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rashica, "Çok mutluyuz. Herkesin bildiği gibi zor bir sezon geçiriyoruz. Hala geçirdiğimiz bu kötü sezonu kupayla sonuçlandırma ihtimalimiz var. Hepimiz için oyuncular ve kulüp için çok önemli bir final maçına çıkacağız. Bu galibiyet de önemliydi. Taraftarımızın inanılmaz desteğini aldık bugün. Umarım bu finalde de kupaya uzanan taraf oluruz." ifadelerini kullandı.