BeşiktaşKayserispor maçının VAR'ı Arda Kardeşler

Yukatel Kayserispor'un deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Arda Kardeşler oldu.

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