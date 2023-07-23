Beşiktaşlı Futbolcu Emrecan Uzunhan Kaza Raporu Tutulurken Darbedildi - Son Dakika
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Beşiktaşlı Futbolcu Emrecan Uzunhan Kaza Raporu Tutulurken Darbedildi

23.07.2023 10:37

Bakırköy'de otomobiliyle hasarlı kazaya karışan Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan, kaza raporu tutulduğu sırada saldırıya uğradı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin akaryakıt istasyonunda futbolcuya koşarak yumrukla saldırdığı görülüyor.

Bakırköy'de otomobiliyle hasarlı kazaya karışan Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan, kaza raporu tutulduğu sırada darbedildi. Futbolcunun darbedildiği anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Bakırköy Sahil Kennedy Caddesi'nde otomobiliyle seyir halindeki Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan, saat 16.00 sıralarında hasarlı kazaya karıştı. Kazanın ardından yakın noktada bulunan akaryakıt istasyonuna geçen taraflar burada rapor tutulurken kavga etti. Bu sırada sürücülerden F.B., futbolcu Emrecan Uzunhan'a saldırdı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Emrecan Uzunhan kavga sırasında yaralanarak hastaneye kaldırılırken, olay yerinden uzaklaşan F.B. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kazayı gören Yunus Adıgüzel, "Bugün burada iki farklı kaza oldu. Birisi saat 16.00 sıralarında oldu, diğeri ise bir saat sonra oldu. İlk kaza maddi hasarlıydı, kısa sürede buradan ayrıldılar" dedi.

O ANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Emrecan Uzunhan'ın darbedildiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin akaryakıt istasyonundaki futbolcuya, koşarak yumrukla saldırdığı görülüyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Kamuran Sertkaya: yazık millet sinir küpü olmuş:( Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Spor Beşiktaşlı Futbolcu Emrecan Uzunhan Kaza Raporu Tutulurken Darbedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaşlı Futbolcu Emrecan Uzunhan Kaza Raporu Tutulurken Darbedildi - Son Dakika
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