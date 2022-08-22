Salih Uçan: Ben iyi bir oyuncuyum, buralara şans eseri gelmedim - Son Dakika
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Salih Uçan: Ben iyi bir oyuncuyum, buralara şans eseri gelmedim

22.08.2022 00:43
Salih Uçan: Ben iyi bir oyuncuyum, buralara şans eseri gelmedim

Beşiktaşlı futbolcu Salih Uçan, "Ben iyi bir oyuncuyum. Futboldaki 12'nci sezonumu yaşıyorum.

Beşiktaşlı futbolcu Salih Uçan, "Ben iyi bir oyuncuyum. Futboldaki 12'nci sezonumu yaşıyorum. Buraya şans eseri gelmedim. Şu an hem benim, hem de takım için iyi gidiyor. İnşallah böyle devam ederiz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında Beşiktaş, sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekipte orta saha oyuncusu Salih Uçan, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına mücadeleyi değerlendirdi.Geçen sezon gösterdiği performansla, bu sezon ligin ilk haftalarında gösterdiği performans arasındaki fark sorulan Salih Uçan, "Çalışma konusunda çok fazla bir şey değişmedi. Geçen sene de çok çalışıyordum. Geçen sene 2 kere ciddi hastalık geçirdim. Bu sene kaçırdığım antrenman sayısı sıfır. Geçen sene 5 gün hastanede yattım. Orada 3 kilo kaybettim. Fiziksel olarak kendimi toplayamadım, hastalıklar beni çok etkiledi. Bu sene çok şükür hiçbir sorun yaşamadan, antrenman kaçırmadan, Ceyhun Kazancıya da bunu söylemiştim. Ismael hoca ile antrenman kaçırmamak gerektiğini. Hocanın antrenmanları çok tempolu. Ben de tekniğimi, taktiğimi iyi görüyorum. Ancak fiziksel olarak mücadeleyi kaçırmamam gerekiyordu. Ismael hocanın da antrenmanları çok sertti. Ben de antrenmanları iyi yedim. 5, 6 yazdır çok iyi çalışıyorum. Bu yazı da öyle geçirdim. Özel hocam da vardı. Dediğim gibi antrenman kaçırmamak önemliydi. Ismael hoca da bana güvendi. Sezon başında yaşananlar taraftar olsun, yönetim olsun kalır gözüyle bakılmıyordu. Ama farklı olduğunu gösterdiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı."İSTEDİĞİMİZİ ALDIK"Mücadelenin ikinci yarısında Fatih Karagümrük'ün topa daha fazla sahip olduğunu ancak bunun skordan kaynaklandığını dile getiren Salih Uçan, "Düşüş dediğin, topu rakibe bıraktık. Bu da skordan dolayıydı. Skor böyle olmasa, topu rakibe bırakmazdık. Bu maç özelinde farklı bir pres uyguladık. İlk yarı Berkay 6 numara oynadı, ikinci yarı ben oynadım. İlk yarı Berkay geri çekildi, ikinci yarı biraz ben geri çekildim. Çok fazla düşüş olduğunu düşünmüyorum. Şansız bir gol yedik. Belirgin bir gol yemedik. Sonrasında 4'üncü golü bulduk. İstediğimizi aldık" şeklinde konuştu."BEN İYİ BİR OYUNCUYUM, BURALARA ŞANS ESERİ GELMEDİM"

Tecrübeli ve iyi bir futbolcu olduğuna dikkat çeken Salih Uçan, "Rekabet her zaman var, olacaktır da. Ben daha önce röportajda da söyledim. Ben iyi bir oyuncuyum. Futboldaki 12'nci sezonumu yaşıyorum. Buraya şans eseri gelmedim. Şansızlık olmadığı sürece ben iyi bir futbolcuyum. Şu an hem benim, hem de takım için iyi gidiyor. İnşallah böyle devam ederiz" diye konuştu.

- Olsun
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Kaynak: DHA

Fatih Karagümrük, Salih Uçan, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Salih Uçan: Ben iyi bir oyuncuyum, buralara şans eseri gelmedim - Son Dakika

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