Beşiktaşlı Futbolcu Serkan Emrecan Terzi Sakatlandı

Spor

Beşiktaş, 20 yaşındaki futbolcu Serkan Emrecan Terzi'nin sakatlandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor ile oynanan hazırlık maçının 9. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan Serkan Emrecan Terzi'nin sağlık durumuna ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Serkan Emrecan Terzi'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde sol diz dış arka köşe kapsüler yapılarında gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Serkan Emrecan Terzi'nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."