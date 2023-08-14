Beşiktaşlı Futbolculardan büyük vefa! Sahaya Süleyman Seba formasıyla çıktılar

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, Karagümrük deplasmanına konuk oldu. Beşiktaşlı futbolcular, maç öncesi ölümünün 9. yıl dönümünde, kulübün Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı anan tişörtlerle sahaya çıktı.
Beşiktaş'a futbolcu, yönetici ve başkan olarak hizmet veren ve kazandırdığı başarılarla camianın efsane isimleri arasına giren Süleyman Seba, vefatının 9. yıl dönümünde anıldı.
Beşiktaşlı futbolcular, Fatih Karagümrük maçı öncesi kulübün Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı anan tişörtlerle sahaya çıktı.
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