Beşiktaşlı Futbolculardan büyük vefa! Sahaya Süleyman Seba formasıyla çıktılar - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaşlı Futbolculardan büyük vefa! Sahaya Süleyman Seba formasıyla çıktılar

Son Güncelleme: 14.08.2023 21:37

Beşiktaş, Karagümrük deplasmanında Süleyman Seba'yı anmak için tişörtlerle sahaya çıktı. Seba'nın vefatının 9. yıl dönümünde Beşiktaşlı futbolcular büyük bir vefa gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, Karagümrük deplasmanına konuk oldu. Beşiktaşlı futbolcular, maç öncesi ölümünün 9. yıl dönümünde, kulübün Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı anan tişörtlerle sahaya çıktı.

VEFATININ 9'UNCU YIL DÖNÜMÜNDE ANILDI

Beşiktaş'a futbolcu, yönetici ve başkan olarak hizmet veren ve kazandırdığı başarılarla camianın efsane isimleri arasına giren Süleyman Seba, vefatının 9. yıl dönümünde anıldı.

SAHAYA SÜLEYMAN SEBA'YI UNUTMADILAR

Beşiktaşlı futbolcular, Fatih Karagümrük maçı öncesi kulübün Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı anan tişörtlerle sahaya çıktı.

Beşiktaşlı Futbolculardan büyük vefa! Sahaya Süleyman Seba formasıyla çıktılar
YORUMLAR
500

Süleyman Seba, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaşlı Futbolculardan büyük vefa! Sahaya Süleyman Seba formasıyla çıktılar - Son Dakika


Son Dakika
21:29 Beşiktaşlı Futbolculardan büyük vefa! Sahaya Süleyman Seba formasıyla çıktılar
21:25 Beşiktaşlı Futbolculardan büyük vefa! Sahaya Süleyman Seba tişörtleriyle çıktılar
21:02 Denizli'de bir zincir markette koca eşini silahla vurduktan sonra intihar etti
21:00 Denizli'de bir zincir markette koca eşini silahla vurduktan sonra intihar etti
20:47 İsmail Kartal biletini kesti! Arao, Yunanistan yolcusu
20:42 İsmail Kartal biletini kesti! Arao, Yunanistan yolcusu
20:26 Türkiye'nin konuştuğu baltalı cinayette kahreden detay! Kızının hastalığını gizlemeye çalışmış
20:22 Baltalı cinayette kahreden detay! Annesi, kızının hastaneye yatmasına hastalığı ortaya çıkmasın diye engel olmuş
19:57 Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanında sezonu açacak
19:53 Canlı anlatım! Mücadelede tempo çok yüksek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2023 21:43:54. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaşlı Futbolculardan büyük vefa! Sahaya Süleyman Seba formasıyla çıktılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement