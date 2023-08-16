Beşiktaşlı Ghezzal'ın ailesi trafik kazası geçirdi - Son Dakika
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Beşiktaşlı Ghezzal'ın ailesi trafik kazası geçirdi

Son Güncelleme: 16.08.2023 17:24

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rachid Ghezzal'in kayınvalidesi ve oğlu Fransa'da trafik kazası geçirdi. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, Ghezzal'ın Fransa'ya gittiği açıklandı. Beşiktaş kulübü ise ailenin durumuyla ilgili geçmiş olsun dileklerini iletti.

Süper Lig devi Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rachid Ghezzal'in kayınvalidesi ve oğlu Fransa'da trafik kazası geçirdi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Beşiktaş, Rachid Ghezzal'in ailesinin Fransa'da trafik kazası geçirdiğini duyurdu. Ghezzal'ın kayınvalidesi ve oğlunun hayati tehlikesi bulunmadığı, Cezayirli futbolcunun Fransa'ya gittiği belirtildi.

FRANSA'YA GİTTİ

Siyah--beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Ghezzal'ın kayınvalidesi ve oğlunun Fransa'da trafik kazası geçirdiği ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Ghezzal'ın kazanın ardından Fransa'ya gittiği aktarıldı.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması;

"Futbolcumuz Rachid Ghezzal'ın oğlu ile kayınvalidesinin Fransa'da trafik kazası geçirdiklerini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ghezzal, hayati tehlikeleri bulunmayan oğlu ile kayınvalidesinin tedavi süreçlerini takip etmek üzere Fransa'ya gitmiştir. Rachid Ghezzal'ın oğlu ile kayınvalidesine acil şifalar diler, Ghezzal ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

Ailesi trafik kazası geçirdi! Rachid Ghezzal, apar topar Fransa'ya gitti
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Rachid Ghezzal, Beşiktaş, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaşlı Ghezzal'ın ailesi trafik kazası geçirdi - Son Dakika


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