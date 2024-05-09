Beşiktaşlı Ghezzal ve Rashica'nın sakatlık durumu açıklandı - Son Dakika
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Spor

Beşiktaşlı Ghezzal ve Rashica'nın sakatlık durumu açıklandı

Beşiktaşlı Ghezzal ve Rashica\'nın sakatlık durumu açıklandı

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda MKE Ankaragücü ile oynadığı maçta sakatlanan futbolcular Rachid Ghezzal ve Milot Rashica'nın sağlık durumları hakkında bilgilendirme yapıldı. Ghezzal'ın sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem, Rashica'nın ise sol uyluk üst iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi. İki futbolcunun tedavisine başlandığı belirtildi.

09.05.2024 15:21  Güncelleme: 15:23
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda MKE Ankaragücü ile oynanan maçta sakatlık geçiren futbolcuları Rachid Ghezzal ile Milot Rashica'nın durumuyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, müsabakada hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Rachid Ghezzal'ın sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem saptandığı bildirildi.

Milot Rashica'nın ise sol uyluk üst iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği belirtildi.

İki futbolcunun da tedavisine başlandığı duyuruldu.

Kaynak: AA

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