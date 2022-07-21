Beşiktaşlı Josef de Souza, sağ dizinden ameliyat edildi - Son Dakika
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Beşiktaşlı Josef de Souza, sağ dizinden ameliyat edildi

21.07.2022 11:47
Beşiktaşlı Josef de Souza, sağ dizinden ameliyat edildi

Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'nın sağ dizinden artroskopik menisküs ameliyatı geçirdiğini duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'nın sağ dizinden artroskopik menisküs ameliyatı geçirdiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, menisküs yırtığı nedeniyle İspanya kampı kadrosunda yer almayan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, Acıbadem Altunizade Hastanesinde ameliyat edildi.

De Souza'ya, kulüp sağlık kurulu koordinatörü Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından gerçekleştirilen ve Prof. Dr. Alper Kaya'nın da katıldığı operasyonda, artroskopik menisküs cerrahisi uygulandı.

Operasyonun başarılı geçtiği ve oyuncunun rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanmasının planlandığı aktarıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaşlı Josef de Souza, sağ dizinden ameliyat edildi - Son Dakika

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