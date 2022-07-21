De Souza'ya, kulüp sağlık kurulu koordinatörü Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından gerçekleştirilen ve Prof. Dr. Alper Kaya 'nın da katıldığı operasyonda, artroskopik menisküs cerrahisi uygulandı.

Kaynak: AA

Josef de Souza, Altunizade, Beşiktaş, İspanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Beşiktaşlı Josef de Souza, sağ dizinden ameliyat edildi - Son Dakika

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