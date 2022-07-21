Operasyonun başarılı geçtiği ve oyuncunun rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanmasının planlandığı aktarıldı.

De Souza'ya kulüp sağlık kurulu koordinatörü Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından gerçekleştirilen ve Prof. Dr. Alper Kaya 'nın da katıldığı operasyonda, artroskopik menisküs cerrahisi uygulandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, menisküs yırtığı nedeniyle İspanya kampı kadrosunda yer almayan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Acıbadem Altunizade Hastanesinde ameliyat edildi.

Beşiktaşlı Josef de Souza ameliyat oldu

Kaynak: AA

Josef de Souza, Beşiktaş, İspanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ta Josef de Souza ameliyat edildi! Sahalardan ne kadar uzak kalacak? - Son Dakika

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