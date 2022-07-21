Beşiktaş'ta Josef de Souza ameliyat edildi! Sahalardan ne kadar uzak kalacak? - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Josef de Souza ameliyat edildi! Sahalardan ne kadar uzak kalacak?

21.07.2022 11:41
Beşiktaş'ta Josef de Souza ameliyat edildi! Sahalardan ne kadar uzak kalacak?

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, sağ dizinden artroskopik menisküs ameliyatı oldu. Josef'in sahalardan 2,5 ay uzak kalması bekleniyor.

Beşiktaş, Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'nın sağ dizinden artroskopik menisküs ameliyatı geçirdiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, menisküs yırtığı nedeniyle İspanya kampı kadrosunda yer almayan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Acıbadem Altunizade Hastanesinde ameliyat edildi.

De Souza'ya kulüp sağlık kurulu koordinatörü Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından gerçekleştirilen ve Prof. Dr. Alper Kaya'nın da katıldığı operasyonda, artroskopik menisküs cerrahisi uygulandı.

Operasyonun başarılı geçtiği ve oyuncunun rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanmasının planlandığı aktarıldı.

Beşiktaş'ta Josef de Souza ameliyat edildi! Sahalardan ne kadar uzak kalacak?
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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Josef de Souza ameliyat edildi! Sahalardan ne kadar uzak kalacak? - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Josef de Souza ameliyat edildi! Sahalardan ne kadar uzak kalacak? - Son Dakika
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