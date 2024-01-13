Beşiktaş\'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, gol sayısını arttırdı

Beşiktaş'ın 18 yaşındaki futbolcusu Semih Kılıçsoy, Fatih Karagümrük maçında attığı golle bu sezonki gol sayısını 6'ya çıkarttı. Kılıçsoy, siyah-beyazlı forma ile çıktığı son 4 müsabakada 5 gol kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup ederken, genç futbolcu Semih Kılıçsoy gollerine devam etti. Karşılaşmanın 62. dakikasında sahneye çıkan Kılıçsoy, takımının ilk golünü atarak bu sezonki gol sayısını 6'ya çıkarttı. 18 yaşındaki futbolcu, ayrıca son 4 müsabakada 5 gol atarken, 1 de asist yaptı.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Semih Kılıçsoy, 81. dakikasında yerini Ante Rebic'e bıraktı. - İSTANBUL