Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli para halterci Besra Duman, kadınlar 55kg kategorisinde 113 kilogram kaldırarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Bu başarı, Duman'ın uluslararası arenada kazandığı önemli bir ödül ve Türkiye'nin spor alanındaki başarılarına katkıda bulunuyor.
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6.09.2024 06:32:15. #1.12#
SON DAKİKA: Besra Duman Paralimpik Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika
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