2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda milli sporcu Besra Duman, kadınlar 55 kilo para halter kategorisinde gösterdiği başarılı performansla gümüş madalya elde etti. Bu başarı, Duman'ın uluslararası spor arenasındaki yeteneklerini bir kez daha kanıtladı ve Türkiye'ye gurur kaynağı oldu.
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6.09.2024 06:32:27. #1.13#
SON DAKİKA: Besra Duman Paris 2024'te Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika
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