Beyaz Futbol'da efsane sunucunun yeniden kadroya katılacağı iddia edildi - Son Dakika
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Beyaz Futbol'da efsane sunucunun yeniden kadroya katılacağı iddia edildi

26.07.2022 12:02

Beyaz TV'nin ilgiyle takip edilen programı Beyaz Futbol'un moderatörlüğünü üstlenen Onur Yıldız'ın programdan ayrılacağı, yerine ise programın eski sunucusu olan Ertem Şener'in geçeceği öne sürüldü.

Beyaz TV kanalında spor müdürlüğü ve Beyaz Futbol ile Derin Futbol programlarının sunuculuğunu yapan Onur Yıldız'ın programdan ayrılacağı ve yeni sezonda program kadrosunda olmayacağı iddia edildi.

ERTEM ŞENER GERİ DÖNÜYOR

Gazeteci Mustafa Çevik'in iddiasına göre, Onur Yıldız'ın görevini bırakmasının ardından onun yerine programın eski sunucusu olan Ertem Şener gelecek.Beyaz Futbol ve Derin Futbol programları yeni sezonda Ertem Şener'in moderatörlüğünde izleyicilerle buluşacak. Öte yandan, Ertem Şener'in yeniden göreve getirilmesinde Ahmet Çakar'ın büyük bir etkisinin olduğu ifade edildi.

"ONUR YILDIZ'IN YERİNE ERTEM ŞENER GELDİ"

Gazeteci Mustafa Çevik yaptığı açıklamada,"Beyaz TV spor müdürü Onur Yıldız'ın yerine Ertem Şener geldi. Yakın dostlarına ben Ertem Şener'i istemiyorum demesine rağmen benim yaptığım istihbarat Ahmet Çakar'ın, Ertem Şener'in gelişinde büyük rolü olduğu. Onur Yıldız yerine Beyaz Futbolu yeni sezonda Ertem Şener sunacak" dedi.

ERTEM ŞENER'DEN YANIT

Gündeme oturan iddia sonrası açıklama yapan Ertem Şener, ""Benimle konuşmadan, bana sormadan. Peki tamam! Kolay gelsin size. Ben tatildeyim" ifadelerini kullandı.

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Beyaz Futbol, Onur Yıldız, Ertem Şener, Beyaz Tv, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beyaz Futbol'da efsane sunucunun yeniden kadroya katılacağı iddia edildi - Son Dakika


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