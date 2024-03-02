Beykoz Belediyespor, Bahçelievler Belediyespor'u mağlup etti

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 16. haftasında Beykoz Belediyespor, deplasmanda Bahçelievler Belediyespor'u 54-38 mağlup etti.
Şehit Mustafa Özel Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını konuk ekip, 27-15 önde tamamladı.
Ligde üçüncü sırada bulunan Beykoz Belediyespor, 14. maçında 11. galibiyetini elde ederken, son sırada bulunan Bahçelievler Belediyespor, 14. maçında 13. yenilgisini aldı.
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Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Kaysersipor'u 3-0 mağlup etti. Kayserispor, Burak Yılmaz yönetimindeki ilk yenilgisini aldı.
Trabzonspor Seçimli Olağan Divan Kurulu'nda yapılan seçimlerde Mahmut Ören, yeni divan başkanı seçildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seçimlerde 653 oy alan Ören, diğer adayları geride bıraktı. Ören, Trabzonspor Divan Başkanı olarak kulübün yanında olacaklarını ve şeffaf bir yönetim sergileyeceklerini söyledi.
Samsun'da düzenlenen Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası milli takım seçmeleri sona erdi. Büyükler sağ kol müsabakaları ve bedensel engelliler sağ ve sol müsabakalarıyla tamamlanan şampiyonada dereceye giren sporculara madalyaları Samsun Valisi, federasyon başkanı ve il müdürü tarafından takdim edildi. Müsabakalar sonucunda Avrupa şampiyonasında mücadele edecek milli takım aday kadrosu için 92 sporcu belirlendi.
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Erzurumspor FK, evinde Kocaelispor ile 0-0 berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol bulamayarak birer puanı paylaştı.
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Erzurumspor FK ile Kocaelispor arasında oynanan maç 0-0 berabere sonuçlandı. İki takım da puanları paylaştı. Maçta birçok gol pozisyonu yaşanmasına rağmen gol sesi çıkmadı. Hakemlerin Oğuzhan Aksu, Seyfettin Ünal ve Mehmet Dura olduğu maçta sarı kartlar da çıktı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray Ekmas, deplasmanda Türk Telekom'u 92-90 yendi. Karşılaşmada Türk Telekom ilk periyodu önde tamamlarken, Galatasaray Ekmas ikinci periyotta öne geçti. Mücadele son dakikaya kadar çekişmeli geçerken, Galatasaray Ekmas galibiyeti 92-90 elde etti.
Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor ile karşılaşacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 3. ayağında sağanak altında start alan yatlar, rüzgar yetersizliği nedeniyle ilk gün yarışlarını tamamlayamadı. Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Letonya, Fransa, Belarus, Ukrayna ve Rusya'dan 38 yelkenli yat ile 350 sporcu katıldığı yarışlarda, rüzgar yetersizliği nedeniyle hakem heyeti yarışların iptal edilmesine karar verdi.
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