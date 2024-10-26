Beykoz Belediyespor EHF Kupası'na Veda Etti

Beykoz Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 2. tur rövanş maçında Romanya temsilcisi CS Minaur'a 47-39 yenilerek turnuvaya veda etti.
Polyvalent Lascar Pana Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 23-20 geride tamamlayan Beykoz Belediyespor, sahadan da 47-39 mağlup ayrıldı.
Rakibine ilk maçta da 44-30 mağlup olan Beykoz Belediyespor, EHF Avrupa Kupası'ndan elendi.
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