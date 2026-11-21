Beykoz Belediyespor, Giresunspor'u 45-37 yenerek 5. galibiyetini aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol Erkekler Süper Lig 11. hafta açılış maçında Beykoz Belediyespor, Giresunspor'u 45-37 mağlup etti. İlk yarıyı 22-19 önde bitiren Beykoz Belediyespor 5. galibiyetini alarak 6. sırada yer aldı; 8. sıradaki Giresunspor ise ligde 8. kez yenildi.
Hentbol Erkekler Süper Lig 11. hafta açılış maçında Beykoz Belediyespor, Giresunspor'u 45-37 mağlup etti.
THF Serdar Seymen Spor Salonu'nda oynanan karşılamanın ilk yarısını 22-19 önde tamamlayan Beykoz Belediyespor, karşılaşmadan 45-37 galip ayrıldı.
6. basamakta bulunan Beykoz Belediyespor bu sonuçla 5. galibiyetini aldı. 2 galibiyeti, 1 beraberliği bulunan 8. sıradaki Giresunspor ise ligde 8. kez yenildi.
Kaynak: AA
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