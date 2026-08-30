Beykoz Belediyespor, Göztepe'yi Yendi
Süper Lig'in açılış maçında Beykoz, Göztepe'yi 33-30 ile mağlup etti.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in ilk haftasının kapanış maçında Beykoz Belediyespor, konuk ettiği Göztepe'yi 33-30 yendi.
THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını, konuk ekip 18-14 önde tamamladı.
İkinci devrede toparlanan ev sahibi takım, mücadeleyi 33-30 kazandı.
Kaynak: AA
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