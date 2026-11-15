Beykoz Belediyespor, Hentbol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi 28-27 mağlup etti - Son Dakika
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Beykoz Belediyespor, Hentbol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi 28-27 mağlup etti

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Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftasında Beykoz Belediyespor, deplasmanda Göztepe Diyet Kapıma Gelsin'i 28-27 mağlup etti. Celal Atik Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 13-11 önde bitiren konuk ekip, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak galibiyete ulaştı.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftasında Beykoz Belediyespor, deplasmanda Göztepe Diyet Kapıma Gelsin'i 28-27 mağlup etti.

Konuk ekip, Celal Atik Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 13-11 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Beykoz Belediyespor, müsabakayı 28-27 kazandı.

Kaynak: AA
Celal AtikSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Beykoz Belediyespor, Hentbol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi 28-27 mağlup etti - Son Dakika
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