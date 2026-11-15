Beykoz Belediyespor, Hentbol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi 28-27 mağlup etti

Beykoz Belediyespor, Hentbol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi 28-27 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftasında Beykoz Belediyespor, deplasmanda Göztepe Diyet Kapıma Gelsin'i 28-27 mağlup etti. Celal Atik Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 13-11 önde bitiren konuk ekip, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak galibiyete ulaştı.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftasında Beykoz Belediyespor, deplasmanda Göztepe Diyet Kapıma Gelsin'i 28-27 mağlup etti.
Konuk ekip, Celal Atik Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 13-11 önde tamamladı.
İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Beykoz Belediyespor, müsabakayı 28-27 kazandı.
Kaynak: AA
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