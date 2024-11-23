Hentbol Erkekler Süper Lig'in 11. haftasında Beykoz Belediyespor, konuk ettiği Mihalıççık Belediyespor'u 42-38 yendi.
Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'ndaki maçın ilk devresini ev sahibi ekip, 23-18 önde kapattı.
İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Beykoz Belediyespor, karşılaşmayı 42-38 kazandı.
Son Dakika › Spor › Beykoz Belediyespor, Mihalıççık'ı Yendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?