Beykoz'da yapılacak Turkcell Granfondo ertelendi - Son Dakika
Üye Girişi

Beykoz'da yapılacak Turkcell Granfondo ertelendi

09.06.2022 18:14
Beykoz'da yapılacak Turkcell Granfondo ertelendi

Beykoz'da 12 Haziran 2022 Pazar günü yapılması planlanan Turkcell GranFondo İstanbul bisiklet yarışı olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Beykoz'da 12 Haziran 2022 Pazar günü yapılması planlanan Turkcell GranFondo İstanbul bisiklet yarışı olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

26 Haziran 2022 Pazar günü yapılacak

Beykoz Belediyesi'nin ev sahipliği yapacağı Turkcell GranFondo İstanbul, şehirde beklenen yoğun yağış sebebiyle sporcu sağlığı ve güvenliği göz önünde bulundurularak 26 Haziran 2022 Pazar gününe ertelendi.

Yarış için trafiğe kapatılması kararlaştırılan yollar 12 Haziran Pazar günü açık olacak.

Yurt içi ve dışından 2 bin sporcuya yem yeşil doğada yarış deneyimi ve heyecanı yaşatacak organizasyona son kayıt tarihi ise 23 Haziran 2022 olarak güncellendi.

Pedallar barış için dönecek

Turkcell GranFondo İstanbul yarışında pedallar bu yıl Türkiye Kızılay Derneği aracılığıyla savaşlarda mağdur olan çocuklara yardım için dönecek.

Beykoz'un doğal, tarihi ve turistik parkurlarında koşulacak yarışta sporcular 'Barış için pedallayacak'. Yarışmacılar ve onları destekleyenler, tüm dünyada savaşlarda mağdur olan çocuklara yardım gönderebilmek için Kızılay ile birlikte oluşturulan fona katkı sağlayabilecek.

82 ve 40 km'lik zorlu parkur

Yarışın startı Beykoz Belediyesi önündeki Expo Alanı'ndan verilecek ve sporcular 40 km'lik Samsung Galaxy Parkuru ve 82 km'lik Suzuki Parkuru'nda ter dökecek.

Zorlu etap tırmanma eğimiyle de dikkat çeken Turkcell GranFondo İstanbul, her kategoride kadın ve erkek sporcuların heyecanlı mücadelesine sahne olacak.

Yarışmada dereceye giren sporculara günün anısına çeşitli hediyeler, kupa ve madalya takdim edilecek. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Estetiksiz Hali Ortaya Çıktı! Görenler Şaştı Kaldı Estetiksiz Hali Ortaya Çıktı! Görenler Şaştı Kaldı İstanbul'da 12 Haziran'daki bisiklet yarışı dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak İstanbul'da 12 Haziran'daki bisiklet yarışı dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak
Kaynak: İHA

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beykoz'da yapılacak Turkcell Granfondo ertelendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:09 Bilecik'te feci kaza! Öğrencileri taşıyan minibüs, tıra çarptı: 2'si ağır 13 kişi yaralı
17:50 Sürenin dolmasına dakikalar kala TFF'ye yeni başkan adayı çıktı
17:47 Kocaeli'de öğretmenin öğrenciyi dövdüğü skandal görüntülere ilişkin inceleme başlatıldı
17:16 Liseli sevgililer internette telefonunu satışa çıkaran astsubaya tuzak kurdu! Yüzüne biber gazı sıkıp gasp ettiler
17:13 Avrupa basketbolunda çarpıcı karar! Obradovic'in takımı ligden çekilme kararı aldı
17:08 "Alevilik" tartışmasına Erdoğan'dan yorum: Senin de yanında dururuz Bay Kemal! Hayallerine ket vurulmasına müsaade etmeyiz, yeter ki sen aday ol
16:50 Erken seçim olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalara son noktayı koydu
16:38 Liverpoollu kadın futbolcuyla İngiliz teknik adamdan sıra dışı düğün! Düğünde gelinlik ve damatlıkla futbol maçı yaptılar
16:27 Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na seslendi: Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan'dır
16:21 Elbisesinin altına iç çamaşırı giymeyen Jennifer Lopez film galasına damga vurdu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 18:20:30. #1.11#
SON DAKİKA: Beykoz'da yapılacak Turkcell Granfondo ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement