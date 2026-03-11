???????Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-out ilk hafta maçında Beykoz Belediyespor, deplasmanda Rize Belediyespor'u 40-25 yendi.
Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, konuk takımın 21-15'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Müsabakanın ikinci yarısında da etkili oyununu sürdüren Beykoz Belediyespor, maçtan 40-25 galip ayrıldı.
Beykoz, Rize'yi 40-25 Yendi
