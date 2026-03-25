Beylikova\'da voleybol turnuvası başladı

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde düzenlenen Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası, açılış maçıyla başladı. Büyük ilgi gören organizasyonun ilk karşılaşmalarında heyecan ve mücadele üst seviyede yaşandı.

Turnuvanın açılış maçlarında Filede Adalet ile Aşağıiğdeağacı, Beylikova Belediyesi ile Beylikova Gençlik Merkezi takımları karşı karşıya geldi. Karşılaşmalarda dostluk, centilmenlik ve fair-play ruhu ön plana çıkarken, tribünleri dolduran vatandaşlar takımlara yoğun destek verdi.

Beylikova Kaymakamlığı öncülüğünde düzenlenen turnuvaya; Kaymakam Ali Kantilav, Belediye Başkanı Hakan Karabacak, İlçe Müdürü Mehmet Gülmez, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Özellikle Beylikova Gençlik Merkezi'nin genç sporcuları sergiledikleri performans ve örnek duruşlarıyla izleyicilerden büyük alkış aldı.

Birlik ve beraberlik duygularının güçlendiği turnuvanın, önümüzdeki günlerde oynanacak müsabakalarla devam edeceği bildirildi. - ESKİŞEHİR