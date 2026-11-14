Beylikova Kaymakamı Kantilav, genç kick boksçuların maçlarını izleyip ödül verdi

Beylikova Kaymakamı Kantilav, genç kick boksçuların maçlarını izleyip ödül verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beylikova Kaymakamı Ali Kantilav, Gençlik Merkezi'ndeki kick boks kursunda genç sporcuların maçlarını izledi ve ödül verdi. Kantilav, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Gülmez'den kurslar hakkında bilgi aldı, velileri dinledi.
Eskişehir'in Beylikova ilçesi Kaymakamı Ali Kantilav, Gençlik Merkezi'nde devam eden kick boks kurslarını ziyaret ederek genç sporcuların antrenmanlarını takip etti.
Ziyaret kapsamında çocukların ringde gerçekleştirdiği antrenman maçlarını izleyen Kaymakam Kantilav, müsabakaların ardından sporculara çeşitli ödüller takdim etti. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Gülmez'den ilçede yürütülen kurslar, eğitim faaliyetleri ve projeler hakkında bilgi alan Kantilav, programa katılan velilerle de görüşerek talep ve önerilerini dinledi.
Kaynak: İHA
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