Beylikova Voleybol Turnuvası Sonuçlandı

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen Beylikova Kaymakamlığı Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası, final karşılaşmalarıyla tamamlandı.

Organizasyonun üçüncülük maçında "Belediye" ile "Gökçeayva" takımları karşı karşıya geldi. Mücadeleyi kazanan "Gökçeayva", turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

Final müsabakasında ise "Emircik" ile "Jandarma" takımları karşılaştı. Mücadelede rakibini mağlup eden "Emircik", turnuvanın şampiyonu oldu.

Karşılaşmaların sonunda, dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.

Programa TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Beylikova Kaymakamı Ali Kantılav, Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, İl Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Kalın, Beylikova Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Gülmez, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.