Beyoğlu Fenerbahçeliler Derneği'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği sokak iftarı organizasyonu gerçekleştirildi.
Beyoğlu Fenerbahçeliler Lokali önünde düzenlenen organizasyona, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi Adil Yazıcıoğlu ve Fenerbahçe Şube ve Dernekler Müdürü Cem Yetiş katıldı.
Ramazan ayı boyunca her gün yapılan sosyal sorumluluk etkinliği yoğun katılımla düzenleniyor.
Son Dakika › Spor › Beyoğlu'nda Geleneksel Sokak İftarı - Son Dakika
