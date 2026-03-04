Beyoğlu Yeni Çarşı Spor, Kocaelispor'u 1-0 Yendi - Son Dakika
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor, Kocaelispor'u 1-0 Yendi

04.03.2026 22:53
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Beyoğlu Yeni Çarşı Spor, Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Melih Aldemir, Abdullah Uğur Sarı, Kurtuluş Aslan

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: Beytullah İpek, Emir Terzi (Dk. 85 Recep Efe Koçak), Ali Keten, Burak Yamaç, Ali Eren İyican (Dk. 73 Sedat Komi), Eren Büyükbaş, Alperen Yılmaz (Dk. 73 Taha Aydınlı), Alhan Kurtoğlu (Dk. 63 Göktan Işılak), Mustafa Kaçan, Arda Çeşmebaşı, Bartu Albay (Dk. 46 Mustafa Berk Özköroğlu)

Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Samet Yalçın (Dk. 46 Serdar Dursun), Dijksteel, Smolcic, Haidara (Dk. 58 Balogh), Keita (Dk. 84 Show), Nonge, Rivas, Furkan Gedik (Dk. 46 Agyei), Tayfur Bingöl (Dk. 58 Ahmet Oğuz), Churlinov

Gol: Dk. 57 Alhan Kurtoğlu (Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri)

Kırmızı kart: Dk. 52 Rivas (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Ali Keten (Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri), Dk. 47 Nonge (Kocaelispor)

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü ve son haftasında Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri, sahasında Kocaelispor'u 1-0 yendi.

Bu sonuçla iki takım da grubu 4'er puanla bitirdi ve organizasyona veda etti.

22. dakikada Churlinov'un sol taraftan kullandığı kornerde kaleci Beytullah İpek, ön direkte meşin yuvarlağı yumruklarıyla uzaklaştırdı. Dönen topu ceza yayı içinde önünde bulan Keita'nın bekletmeden vuruşunda Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri'nden Ali Keten, meşin yuvarlağı çizgi üzerinde önledi.

41. dakikada Keita'nın ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta Smolcic'in penaltı noktası üzerinde yaptığı kafa vuruşunda top, uzak direğin dibinden auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 sonuçlandı.

52. dakikada Kocaelispor, 10 kişi kaldı. Alhan Kurtoğlu'nun ara pasında savunma arkasına sarkan Mustafa Kaçan, Kocaelisporlu Rivas'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Rivas'a önce sarı kart veren hakem Melih Aldemir, VAR uyarısıyla monitöre gitti. Pozisyonu tekrar izleyen hakem Melih Aldemir, gösterdiği sarı kartı iptal ederek, bariz gol şansını engellediği için oyuncuyu kırmızı kartla oyundan attı.

57. dakikada Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri öne geçti. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Emir Terzi'nin pasında topla buluşan Alhan Kurtoğlu'nun altıpas çizgisi önündeki vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

83. dakikada Ahmet Oğuz'un pasında topla buluşan Agyei'nin ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda kaleci Beytullah İpek, meşin yuvarlağı kurtardı.

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

Türkiye Kupası, Yerel Haberler, Kocaelispor, Beyoğlu, Futbol, Spor

