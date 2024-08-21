Beypazarı Belediye Spor Kulübü Yönetimi Belediye Başkanı Özer Kasap\'ı Ziyaret Etti

Spor

Beypazarı Belediye Spor Kulübü'nde yeni yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Özer Kasap'ı ziyaret etti.

Belediye Başkanı Özer Kasap, olağan kongrede göreve seçilen Öner Güler başkanlığındaki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Kasap, Belediye Spor Kulübüne desteklerinin süreceğini, kulübü daha iyi yerlerde görme arzusunda olduklarını söyledi.

Kulüp Başkanı Güler de ilçenin spordaki başarılarını artırma hedefiyle çalıştıklarını ifade ederek, "Elbirliği içinde bu işi başaracağız. Sizlerin desteği bizlere güç vermektedir. Beypazarı ilçesinde sporu canlı tutacağız. Bunun için de çok yönlü çalışmalarımız olacak." dedi.