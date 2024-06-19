Spor

- Beytüşşebaplı sporcular 35 kilometrelik mendereslerde rafting yaptı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde faaliyet gösteren Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü sporcuları, ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 650 rakımlı Yeşilöz Köyü Faraşin Yaylası'ndaki dev mendereslerde rafting yaparak bir ilke imza attı.

35 kilometre uzunluğundaki doğal parkur olan Yeşilöz Deresi'nde rafting yaparak parkuru 2 saatte tamamlayan sporcular, söz konusu noktaların turizme kazandırılmasını istedi. Yılın 20 günü rafting için uygun olan bu derede rafting heyecanı yaşamak isteyenleri kulüp üyeleri ağırlamaya devam ediyor. Kulüp sporcusu Mehmet Gökçe, ilk defa bu heyecanı yaşadığı için mutlu olduğunu söyledi. İlçeyi, bölgeyi tanıtmak için çalıştıklarını belirten Gökçe, "Burada güzel bir rafting yaptık. Doğal bir parkuru var. Beytüşşebap'tan buraya gelip rafting yaptık. Herkesi buraya bekliyoruz" diye konuştu.