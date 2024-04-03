- Beyza İrem Türkoğlu: "Bu maçı unutup Sırbistan için çalışmalara başlayacağız"
RİZE - A Milli Kadın Hentbol Takımı oyuncusu Beyza İrem Türkoğlu, Karadağ maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bu maçı unutup Sırbistan için çalışmalara başlayacağız" dedi.
A Milli Kadın Hentbol Takımı, konuk ettiği Karadağ takımına 30-28 mağlup oldu. Maçın ardından basın açıklamasında bulunan A Milli Kadın Hentbol Takımı oyuncusu Beyza İrem Türkoğlu, "Sonuçtan dolayı çok üzgünüm ama ilk maça göre kıyasladığımızda çok iyi bir sonuç aldık. Bu bir gelişimin olduğunun göstergesi. İyi çalıştık. Çok basit hatalar yaptık. O da tecrübesizlikten kaynaklanan hatalardı. İyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum. Karadağ gibi bir takıma karşı 2 puanla kaybetmek, iyi bir yolda olduğumuzun göstergesi. Sırbistan'a kesinlikle kazanmak için gidiyoruz. Grupta ikinci olarak Avrupa Şampiyonası'na katılmak bizim hedefimiz. Bu maçı unutup Sırbistan için çalışmalara başlayacağız" şeklinde konuştu.
Son Dakika › Spor › Beyza İrem Türkoğlu: 'Bu maçı unutup Sırbistan için çalışmalara başlayacağız' - Son Dakika
Trabzonspor taraftarları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı kararları protesto etmek amacıyla Trabzon'da bulunan TFF Bölge Müdürlüğü'nün önünde toplandı. Taraftar grupları, haksızlıklara karşı durduklarını ve federasyonun istifaya çağrıldığını belirtti.
Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u 4-2 yendiği maçın ardından tansiyon yükseldi. Maç sonrası Ülker Stadı otoparkında çıkan tartışma güvenlik ekipleri tarafından önlenirken, Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak, Fenerbahçeli görevlilerle tartıştı. Sancak, Mert Hakan Yandaş'ın şoförünün Adana Demirsporlu bir futbolcuya hakaret ettiğini iddia etti. Fenerbahçe yetkilisi Selahattin Baki ise olayın detaylarına inilmesi gerektiğini belirtti.
Fenerbahçe'nin Yukatel Adana Demirspor'u 4-2 yenmesinin ardından Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına cevap verdi. Baki, ayrıca maçın ardından takımın performansını ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Kupa maçının tarihini değiştirmemesini eleştirdi.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylarla ilgili tutuklanan 4 kişiden 2'sinin tahliyesine karar verildi. Tutuklulardan Hasan Ç. ve Kadir O. tahliye edilirken, diğer tutukluların tutukluluk halleri devam edecek.
Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, futbolun bu dönemde ikinci planda olduğunu belirtti. Omerovic, sahadaki eşitlik ve adaletin daha iyi olması gerektiğini düşündüğünü ifade etti.
Trabzon'da bir grup taraftar, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından verilen cezalara tepki göstermek için TFF Trabzon Bölge Müdürlüğü önünde bir araya geldi. Taraftarlar, basın açıklaması yaparak TFF'yi protesto etti ve haklarını sonuna kadar arayacaklarını belirtti.
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Kocaelispor, Göztepe'yi 3-2 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Teknik direktör Mustafa Gürsel, galibiyete ihtiyaç duyduklarını ve 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını belirtti. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ise takımının iyi oynadığını ancak son dakikalarda duygusallaşarak defansif organizasyonlarını kaybettiklerini söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?