Beyza Nur Akkuş'tan Güreşte Büyük Başarı - Son Dakika
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Spor

Beyza Nur Akkuş'tan Güreşte Büyük Başarı

17 yaşındaki milli güreşçi Beyza Nur Akkuş, Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya kazandı.

12.02.2025 11:16
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Trabzon Büyükşehir Belediyespor'un 17 yaşındaki milli sporcusu Beyza Nur Akkuş, güreşteki başarılarıyla adından söz ettiriyor.

Beyza Nur Akkuş, babası ve amcaları gibi güreşe merak sararak 5 yıl önce çıktığı minderde rakiplerini "tuş" etmek için mücadele veriyor.

Başarılarına yenilerini eklemek için çalışmalarını sürdüren milli sporcu, geçen yıl 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın, 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası ile 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ise gümüş madalya kazandı. Beyza Nur, bu yıl düzenlenen Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda da altın madalya elde etti.

Beyza Nur Akkuş, AA muhabirine, ilk olarak dünya şampiyonluğu, sonrasında da 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na katılmayı hedeflediğini söyledi.

Yetenek taramasıyla keşfedilerek güreşe başladığını belirten Beyza Nur, "Okulda hocalar yetenekli kişileri topluyorlardı, öyle katıldım. Bu zamana kadar geldim. Türkiye'de de derece yaparak Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne girdim. Türkiye şampiyonu oldum. Sonrasında Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na gittim." dedi.

Beyza Nur, babasının kendisini güreş konusunda cesaretlendirdiğini anlatarak, "İlk başlarda pek yaklaşmıyordu çünkü yaşadığım çevrede 'Kız güreş yapmaz' deniyordu. Sonrasında dereceler almaya başladıkça beni iyice destekledi. Hatta bazen benimle güreşmeye çalışıyor, teknik gösteriyor. 'Ben rakiplerine benzemem, bana o hareketleri yapamazsın.' diyor." ifadelerini kullandı.

Haftanın 6 günü çift idman yapan genç sporcu, gelecek hedeflerini şöyle paylaştı:

"Bu sene önümüzde 23 yaş altı var, orada da inşallah güzel derece yapmak istiyorum. Sonrasında tekrardan Gençler Avrupa ve Dünya Şampiyonası var. Büyüklerde milli takımdayım. İnşallah orada da Avrupa ve dünya şampiyonalarına gidip güzel bir şekilde ülkemizi temsil edeceğim."

"Büyük başarılar kazanmaya devam ediyor"

Milli takım antrenörü Sedat Altıntaş ise en büyük hedeflerinin 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na katılmak olduğunu söyledi.

Beyza Nur ile yoğun şekilde çalışmalara devam ettiklerini kaydeden Altıntaş, "Sabah kondisyon, akşam da teknik antrenmanlarımız var. Beyza hırsını, hızını ve yeteneğini işlevsel hale getirdiği için 2024 yılında madalyalar kazandı." diye konuştu.

Altıntaş, sporcusunun son olarak Türkiye şampiyonluğu kazandığını anımsatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu yıl Türkiye Şampiyonası'na doktor raporuyla katıldı. Kendinden yaşça büyük rakipleriyle karşılaştı ve orada da kendi sıkletinde Türkiye şampiyonu oldu. Büyük başarılar kazanmaya devam ediyor. Başarılarını dünya ve Avrupa şampiyonluklarıyla pekiştirerek inşallah olimpiyatlarda da Trabzon'umuza madalya getirecektir diye düşünüyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beyza Nur Akkuş'tan Güreşte Büyük Başarı - Son Dakika

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