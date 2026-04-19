BGL 5. Pencere Müsabakaları Sona Erdi - Son Dakika
BGL 5. Pencere Müsabakaları Sona Erdi

19.04.2026 00:16
Basketbol Gençler Ligi'nin 5. pencere müsabakaları sona erdi, normal sezon bugün tamamlanıyor.

Basketbol Gençler Ligi (BGL) 2025-2026 sezonu beşinci penceresinin ikinci günü sona erdi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, BGL beşinci pencere müsabakalarına Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde devam edildi.

Beşinci ve son pencerenin ikinci gününde kızlar ve erkekler kategorilerinde, C1, C2 ve C3 salonlarında toplam 15 müsabaka oynandı. Gün boyunca gerçekleştirilen karşılaşmaları TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF yöneticileri de takip etti.

Basketbol Gençler Ligi'nde normal sezon bugün oynanacak müsabakalarla tamamlanacak. Puan tablosunda ilk dört sırayı alan takımlar, 16-17 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek BGL Dörtlü Finali'nde mücadele etme hakkı elde edecek.

Basketbolseverler, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmaları ücretsiz olarak izleyebilecek. Karşılaşmalar TBF TV YouTube kanalından canlı olarak yayınlanmaya devam edecek.

Erkekler

Bahçeşehir Koleji-Aliağa Petkimspor: 68-71

Anadolu Efes-Mersinspor: 84-60

Manisa Basket-Galatasaray: 67-83

Beşiktaş-Fenerbahçe Beko: 81-64

Trabzonspor-Türk Telekom: 61-68

Bursaspor Tatildekirala.com-Eseler Erokspor: 83-67

Merkezefendi Belediyesi Basket-Onvo Büyükçekmece Basketbol: 65-77

Kızlar

Çankaya Üniversitesi-Kocaeli Kadın Basketbol: 20-0

Fenerbahçe-İzmir Ege Gelişim: 58-63

OGM Ormanspor-Mimsa ÇBK Mersin: 69-66

Eskişehir Çağdaş Kolejliler-Nesibe Aydın: 65-76

Adana Büyükşehir Belediyesi-Beşiktaş: 67-57

Melikgazi Kayseri Basketbol-Galatasaray: 42-83

Emlak Konut-Dardanel Çanakkale Belediyespor: 104-51

Kaynak: AA

Son Dakika Spor BGL 5. Pencere Müsabakaları Sona Erdi - Son Dakika

Samsun’da tartışma kanlı bitti, mesai arkadaşının katili oldu Samsun'da tartışma kanlı bitti, mesai arkadaşının katili oldu
Coventry City 25 yıl aradan sonra Premier Lig’de Coventry City 25 yıl aradan sonra Premier Lig'de
Tedesco’dan istifa sorusuna cevap Tedesco'dan istifa sorusuna cevap
Hukukçulardan ezber bozan yaklaşım: Ceset olmadan da cinayet davasında mahkumiyet verilebilir Hukukçulardan ezber bozan yaklaşım: Ceset olmadan da cinayet davasında mahkumiyet verilebilir
Asayiş artık berkemal değil Yeşilçam’ın komiseri Dündar Aydınlı hayatını kaybetti Asayiş artık berkemal değil! Yeşilçam'ın komiseri Dündar Aydınlı hayatını kaybetti
Batman’da çaya giren 2 çocuktan biri hayatını kaybetti Batman'da çaya giren 2 çocuktan biri hayatını kaybetti

Bursa'nın Gemlik ilçesinde toplantı ve gösteri yürüyüşleri 7 gün yasaklandı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde toplantı ve gösteri yürüyüşleri 7 gün yasaklandı
Okan Buruk alınan 3 puan sonrası hakemlere ateş püskürdü
Okan Buruk alınan 3 puan sonrası hakemlere ateş püskürdü
Nazilli'de fen lisesi pansiyonunda yangın çıktı
Nazilli'de fen lisesi pansiyonunda yangın çıktı
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, görevinden ayrıldı
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, görevinden ayrıldı
Adana'da şiddetli yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi
Adana'da şiddetli yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi
Mustafa Türkay Sonel, hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmiş
Mustafa Türkay Sonel, hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmiş
