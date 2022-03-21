Biathlon Türkiye Şampiyonası Erzurum'da tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Biathlon Türkiye Şampiyonası Erzurum'da tamamlandı

21.03.2022 15:28
Biathlon Türkiye Şampiyonası Erzurum'da tamamlandı

Türkiye Kayak Federasyonunun faaliyet programında yer alan Biathlon Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da tamamlandı.

Türkiye Kayak Federasyonunun faaliyet programında yer alan Biathlon Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da tamamlandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Kandilli Biathlon ve Kayaklı Koşu Merkezi'nde iki gün süren organizasyona farklı yaş kategorilerinde 114 sporcu katıldı.

Organizasyonda ilk gün Zana Öztunç (20+ erkekler), Berna Yılmaz (20+ yaş kadınlar), Mine Kılıç (20 yaş altı), Abdurahim Duman (20 yaş altı), Özdenur Özden (18 yaş altı), İslam Demir (18 yaş altı), Zülal Türk (16 yaş altı), Davut İmir (16 yaş altı erkekler), Betül Aktaş (14 yaş altı), Ali İhsan Koca (14 yaş altı), Havvanur Eskikan (13 yaş altı), Mehmet Sefa Ertaş (13 yaş altı) kategorilerinde birincilik elde etti.

Şampiyonada ikinci gün müsabakalarında ise Halil İbrahim Yılmaz (20+ yaş erkekler), Berna Yılmaz (20+ kadınlar), Mine Kılıç (20 yaş altı), Abdurahim Duman (20 yaş altı), Özdenur Özden (18 yaş altı), İslam Demir (18 yaş altı), Zülal Türk (16 yaş altı), Bayram Keklik (16 yaş altı), Senanur Karaman (14 yaş altı), Ali İhsan Koca (14 yaş altı), Havvanur Eskikan (13 yaş altı), Bulut Meral (13 yaş altı erkekler) kategorilerinde birincilik madalyası kazandı.

Müsabakalar sonrasında dereceye giren sporculara madalyaları Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Yıldırım ve Türkiye Kayak Federasyonu Danışma Kurulu Üyesi Mustafa Yıkıcı tarafından takdim edildi.

YORUMLAR
500
YÖK Başkanı Özvar, basın mensupları ile buluştu YÖK Başkanı Özvar, basın mensupları ile buluştu Şampiyon Snowboard sporcularından Kabakcı'ya ziyaret Şampiyon Snowboard sporcularından Kabakcı'ya ziyaret

Erzurum, Türkiye, Kayak, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Biathlon Türkiye Şampiyonası Erzurum'da tamamlandı - Son Dakika


Son Dakika
15:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Metaverse etkinliğinde açıklamalar yaptı: Önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum
15:10 FETÖ elebaşı Gülen, hastane çıkışında görüntülendi! "Çok küçük bir eforu taşıyamayacak kadar hastayım" açıklamasını yapmıştı
15:05 Otelde cesedi bulunmuştu! Nuray'ı öldüren eski nişanlısının dehşete düşüren ifadesi ortaya çıktı: 'Karışamazsın' deyince boğdum
15:00 Meteoroloji, uyardı! İstanbul'u terk eden yoğun kar yağışı yerini şiddetli fırtınaya bırakıyor
14:27 Sevilen dizi Yasak Elma bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda! Yıldız, Handan'ın gelmesiyle yeni bir düşman kazanır!
14:26 Nereden nereye! Konservatuara dahi alınmayan usta oyuncu Erhan Yazıcıoğlu'na "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü
14:26 132 kişiyi taşıyordu! Çin'deki uçağın düşme anı kameralara yansıdı
14:20 Doukara, Antalyaspor'a yenildikleri maçtan sonra rakiple kutlama yaptı!
14:20 Üç Kuruş yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Efe ve Çetin'in yüzleşmesinde herkes eteklerindeki taşlarını dökecek!
13:55 Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Akça'nın sırrı Nizamülmülk'e şifa olacak mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 15:37:58. #1.13#
SON DAKİKA: Biathlon Türkiye Şampiyonası Erzurum'da tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement