BİDEV İzmir'de basketbol sahası yeniledi - Son Dakika

Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı (BİDEV), Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Çiğli Eğitim Parkı Basketbol Sahası'nı yeniledi.

BİDEV'den yapılan açıklamaya göre, sahanın açılış töreninde konuşan BİDEV Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Arat, TEGV'nin Türkiye'de çok önemli işler başardığını belirtti.

Yapılan işlerin Türkiye genelinde güven duygusu ve hassasiyet yarattığını kaydeden Arat, "Bizim de ana ilkelerimizden biri olan cumhuriyet ilkelerine bağlı evlatlar yetiştirmek hepimizin görevi. Biz de bir yolculuğa çıktık, benim de kurucusu ve mütevelli heyeti üyesi olduğum TEGV ile bu projeyi gerçekleştirmek çok anlamlı." ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından İbrahim Ortaç, Hasan Arat, Atakan Karakaplan, Ömer Bozer, Efe Aydan, Akın Suel, Celal Arısan, Jülide Sonat, Sami Baykal, Füsun Uysal, Handan Özbek, Hasan Tanyeri gibi basketbol dünyasının tanınmış isimleri, minik sporcularla birlikte basketbol oynadı.

Törene TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı da katıldı.