Bielsa: Dünya Kupası'nda Olmak Her Zaman Zevkli

Uruguay Milli Takımı Teknik Direktörü Marcelo Bielsa, en iyi takımların bir araya geldiği Dünya Kupası gibi organizasyonlarda yer almanın her zaman zevkli olduğunu söyledi.

Bielsa, 2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda Suudi Arabistan ile oynayacakları maç öncesinde Miami Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Deneyimli teknik adam, kamp yaptıkları Meksika'dan maçın oynanacağı Miami'ye gelmeleri için planlanan uçuşta aksaklıklar yaşanmasıyla ilgili soruya "Uçuş meselesi bizim için herhangi bir zorluğa ya da karmaşaya yol açmadı." dedi.

Bielsa, 2002 ve 2010'dan sonra 3. kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek olmasıyla ilgili, "Dünyanın en iyi takımlarının bir araya geldiği bu organizasyonlarda yer almak her zaman bir zevktir. Tabii ki bu turnuvaların her birinde yaşananlar, karşılaştırma yapmayı engelliyor. 2002'deki futbol başkaydı, o turnuvanın şartları başkaydı, Güney Afrika'daki başkaydı, bu ise daha başka. Aradaki farklar çok büyük ve kıyaslama yapmak çok zor." ifadelerini kullandı.

İspanya'nın kupayı kazanıp kazanamayacağıyla ilgili soru üzerine Bielsa, "İçtenlikle söylemek gerekirse, İspanya Milli Takımı'nın yürüttüğü süreç hayranlık uyandırıcı. Gerçekten iyi oynuyorlar. Bende, önümüzdeki 15 yıl boyunca görev alabilecek oyunculara sahip oldukları izlenimi var. Tarzları, oyun modelleri hayranlık uyandırıcı. Sonrasında bunun nereye kadar varacağını tahmin etmek çok zor. Ancak harika oyunculara sahip oldukları, teknik direktörün takımın oynama tarzında belirleyici olduğu bir gerçek." şeklinde görüş belirtti.

"Her detaya dikkat etmeye çalıştık"

Uruguaylı futbolcu Jose Maria Gimenez, yarın karşılaşacakları Suudi Arabistan'la ilgili yaptığı değerlendirmede, "Çok dişli bir rakip. Son yıllarda çok büyük bir gelişim gösterdiklerini düşünüyorum. Ligleri büyüdü, oyuncuları gelişti. Bugün videolarını izliyorduk ve açıkçası oyuncuları artık oldukça üst düzey. Bunu sahada da gösteriyorlar." diye konuştu.

31 yaşındaki stoper, kamp yaptıkları Meksika'da hava sıcaklığı ve nemin Miami'den daha yüksek olduğunu belirterek, "Bence bu hafta yaptığımız o iklim adaptasyonu işe yaradı. Doğrusu sıcağı hissediyorsunuz, acı çekiyorsunuz ve bunu herkes hissedecek. 'Daha erken gelen daha iyi adapte olur' tezi bir yere kadar doğru ama işin gerçeği bu. Buraya en iyi şekilde gelebilmek için her detaya dikkat etmeye çalıştık. Maçları yönetmeyi bilmek gerek. Bazen maç sakinlik ister, zaten sıcaklığın kendisi de senden bunu ister." ifadelerini kullandı.

Gimenez, forma giymesi halinde 100. milli maçına çıkacak olmasıyla ilgili soruya, "Halihazırda oynamış olduğum 99 maçı düşünmek bile göğsümü gururla dolduruyor. Her zaman yanımda olan, beni destekleyen aileme ve en yakınlarıma her zaman minnettarım. Yaşadığım her zorlu günde ayağa kalkmama yardımcı oldular. Her gün yaşanmayan bu anların tadını çıkarmaya, bunları değerlendirmeye çalışıyorum. Sonrasında ise, bence en önemlisi ve en güzeli Uruguay bayrağını taşımak." yanıtını verdi.