Bigaspor, Altay\'ı evinde 2-0 mağlup ederek iç sahada 5. kez kazandı

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup ekiplerinden Bigaspor, evinde Altay'ı 2-0 yenerek bu sezon taraftarı önünde çıktığı 6'ncı maçında 5'inci galibiyetini almayı başardı.

Ligin yeni ekiplerinden Bigaspor evinde çıktığı 6 müsabakada 5 galibiyet, 1 beraberlik alıp 16 puan toplayarak iç saha lideri oldu. Çanakkale temsilcisi bu periyotta 12 gol atıp, 3 gol yedi. Ligde 20 puana ulaşan mavi-beyazlılar, kendi sahasındaki son 3 randevuda kalesini gole kapattı. Son 2 deplasman maçını kaybeden Bigaspor, pazar günü Gemlik Sümerbey'e konuk olacağı müsabakayı kazanıp dış saha karnesini düzeltmek istiyor.