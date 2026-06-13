BÖLGESEL Amatör Lig'den 3'üncü Lig'e çıkarak Çanakkale'nin 8 yıllık profesyonel lig hasretine son veren Bigaspor'un olağan genel kurulu 18 Haziran Perşembe günü saat 19.00'da yapılacak. Çanakkale temsilcisinde başkan Levent Şahin'in kongrede güven tazelemesi bekleniyor. Bigaspor kongrenin ardından transfere başlayacak.
Son Dakika › Spor › Bigaspor Genel Kurulu 18 Haziran'da - Son Dakika
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