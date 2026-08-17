Bigaspor, İki Yeni Transferle Güçlendi

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele etmeye hazırlanan Çanakkale temsilcisi Bigaspor, transferde iki oyuncuyu daha renklerine bağladı. Bigaspor, Gençlerbirliği altyapısında yetişen 20 yaşındaki forvet Fırat Tulgayoğlu ile 1 yıllık, Türk Metal 1963 Spor'dan 21 yaşındaki sağ bek Mert Tekin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.