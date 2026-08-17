Bigaspor, İki Yeni Transferle Güçlendi
Bigaspor, Fırat Tulgayoğlu ve Mert Tekin ile sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdi.
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele etmeye hazırlanan Çanakkale temsilcisi Bigaspor, transferde iki oyuncuyu daha renklerine bağladı. Bigaspor, Gençlerbirliği altyapısında yetişen 20 yaşındaki forvet Fırat Tulgayoğlu ile 1 yıllık, Türk Metal 1963 Spor'dan 21 yaşındaki sağ bek Mert Tekin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kaynak: DHA
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